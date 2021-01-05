Латвиец успел повоевать за террористов на Донбассе с февраля 2015 по май 2016 года.

Сегодня, 5 января, в суде Видземского пригорода Риги начинается процесс по делу латвийца Ивара Келли, который обвиняется в участии в боевых действиях на стороне "ДНР" в восточных регионах Украины.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Согласно обвинительному заключению, латыш воевал на Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли участвовал в вооруженном конфликте на стороне сепаратистов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

"Среди доказательств есть также видео, где изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в Донецке", - подчеркивает издание.

Судебный процесс может существенно затянуться, поскольку многие свидетели, проходящие по этому делу, находятся за рубежом.

В отношении Ивара Келли не принято никаких средств безопасности, однако, если суд признает его виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.

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Автор: УНИАН