По словам военного, Украине необходимо иметь баланс оружия с россиянами.

Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что не может назвать оружие, которое может изменить ход войны. Зато он считает необходимым иметь хотя бы баланс по оружию с русскими.

Как заявил Филимонов в интервью ТСН, изначально у Украины было преимущество в дронах, в использовании, в технологичности, в тактике применения. Сейчас этого преимущества нет.

"Проблема в том, что Россия производит в месяц 100 ракет и 300 дронов типа "Шахед". И нам нужно такое оружие. Если мы хотим выигрывать, если наши партнеры хотят, чтобы мы выигрывали, они должны нас обеспечить ракетами большой дальности и дать нам возможность бить по территории врага, по военным объектам, по логистическим путям и так далее", - отметил Филимонов.

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Отдельно командир "Волков да Винчи" прокомментировал некоторые технические военные прорывы украинского ВПК. Он назвал "немыслимым" то, что украинцы топят российские корабли водными дронами. По его словам, россияне дорогими ракетами не могут нам нанести больше поражения, чем мы наносим дронами.

"Маленькая советская армия не может одержать победу над большой советской армией. Есть подразделения, которые очень сильно берегут личный состав, есть подразделения, которые его много теряют. Но, к счастью, пока мы можем делать так, чтобы соотношение на каждом участке фронта было три к одному, десять к одному. Десять убитых россиян за одного нашего бойца. Она (война - УНИАН) мясная, она становится технологичная. Две стороны привлекают БПЛА очень эффективно. У россиян очень много артиллерии и очень-очень много мяса, "зэков", которые не заканчиваются", - добавил Филимонов.

Другие заявления Филимонова

Как сообщал УНИАН, новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов прокомментировал смену главнокомандующего ВСУ. Он подчеркнул, что роль Валерия Залужного в этой войне колоссальна. Впрочем, он считает, что критиковать назначение на эту должность Александра Сырского должны только те, кто воюет.

"И гражданские, в основном гражданские, начинают критиковать как-то, разгонять нездоровые истории. Это не их дело, я скажу так. Потому что те люди, которые воюют, если они сами решат, а среди военных достаточно много гражданского общества, достаточно много людей, которые могут говорить и имеют право говорить об этом. Если там будут большие проблемы, пусть эти люди говорят, а не гражданские. Сами знаем, о чем идет речь", - сказал Филимонов.

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