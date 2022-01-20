Госсекретарь США намерен изложить главе МИД РФ общую позицию США и Европы насчет Украины.

США надеются получить определенность касательно дальнейших планов России по поводу эскалации ситуации в Украине после встречи в Женеве.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на брифинге в Берлине по итогам его встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

В пятницу, 21 января, в Женеве Блинкен встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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Госсекретарь США намерен изложить общую позицию США и Европы насчет Украины.

"Я смогу изложить общее представление … о том, как найти дипломатический путь вперед для деэскалации этого конфликта", - сказал он.

Госсекретарь США отметил, что изучаются любые сценарии действий, которые может выбрать Россия для возобновления агрессии против Украины. Соответственно, происходит тесная координация совместного реагирования на любой сценарий, который изберет Россия.

Блинкен подчеркнул. что Путин знает, какой вариант развития событий предпочитают партнеры Украины, и достаточно информирован о возможных последствиях.

Он ожидает, что "завтра станет понятно, какой именно выбор сделан", и какой из сценариев следует задействовать союзникам Украины.

Глава МИД Германии в свою очередь подчеркнула, что "единственным выходом из кризиса является политический путь".

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"Мы срочно призываем Россию предпринять шаги для деэскалации. Любая дальнейшая агрессия, любое агрессивное отношение со стороны России будет иметь серьезные последствия", - сказала Бербок.

Блинкен добавил, что даже если страны Запада непреклонно движутся дипломатическим путем, они продолжат четко заявлять:

"Если какие-либо российские военные силы пересекут украинскую границу и совершат новую агрессию против Украины, эти действия получат быструю, серьезную и объединенную реакцию со стороны Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров", - сказал Блинкен.

Напомним, 19 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.

Во время визита в Украину Блинкен заверил, что закрытие дверей для членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) является невыполнимым требованием.

Также он заявил о готовности США предоставить Украине больше помощи безопасности и оружия в случае вторжения Российской Федерации.

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