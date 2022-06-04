Он подчеркнул, что есть много хорошего в самолетах типа МиГ-29, потому что они (украинские военные летчики) уже обучены ими управлять.

Командующий Национальной гвардии штата Калифорния (США) генерал-майор Дэвид Болдуин призвал Запад как можно быстрее рассмотреть возможность передачи Украине истребителей.

Как пишет Politico по мнению военного, самолеты МиГ советского производства в ближайшей перспективе могли бы стать оптимальным решением, но на будущее нужно думать о более поздних западных аналогах.

"МиГи - лучшее решение в ближайшее время, но американские или западные истребители – это вариант, который следует изучить как можно быстрее", – считает Болдвин.

Он подчеркнул, что есть много хорошего в самолетах типа МиГ-29, потому что они (украинские военные летчики) уже обучены ими управлять.

"Однако, если они собираются использовать самолеты западного типа, то следует тщательнее отнестись к обсуждению количества, типа и возможностей самолетов, которые могут быть доступны", - добавил генерал-майор США.

Ранее в Пентагоне, отвечая на вопрос прессы, почему прекратились публичные дискуссии о передаче Украине истребителей, заявили, что сейчас ВСУ нуждаются в другом вооружении.

"Сейчас из-за того, что происходит на Донбассе, я думаю, одна из причин, по которой вы мало об этом слышите, заключается в том, что Донбасс — это артиллерийский бой с дальним огнем. Итак, одна из вещей, о которых мы говорили с союзниками и партнерами, - это их артиллерийские системы, некоторые из которых более знакомы украинцам, некоторые из них не так знакомы, как наши собственные М-777. Но мы все еще обсуждаем с союзниками и партнерами такие возможности", - заявил представитель министерства Джон Кирби.

По словам посла Андрея Дещицы, переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29 продолжаются.

Как сообщал УНИАН, украинская власть во время переговоров с западными партнерами настаивает, что стоит как можно скорее начать обучение летчиков Вооруженных сил Украины на западных самолетах.

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