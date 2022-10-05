Чешское правительство пока предоставило Украине помощь на 4,2 миллиарда долларов.

Чешское правительство одобрило поставки в Украину тяжелого вооружения в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом на пресс-конференции в среду заявила министр обороны страны Яна Чернохова, сообщают чешские СМИ.

По ее словам, экспорт военной техники из Чехии в Украину в этом году достиг 47 миллиардов крон. Она добавила, что чешское государство пока предоставило Украине помощь на 4,2 миллиарда долларов. О поставках тяжелого оборудования более подробной информации министр не сообщала из соображений безопасности.

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По ее словам, это тяжелая техника, короткоствольное и длинноствольное оружие или боеприпасы. Чернохова заявила, что Украина также не хочет, чтобы поставляемое оборудование было обнародовано.

Она отметила, что текущая ситуация может помочь вернуть оборонную промышленность Чехии на те позиции, которые были у оружейных компаний в 20-х и 30-х годах прошлого века. Она поблагодарила чешские оружейные компании за оперативное обеспечение страны военными материалами и увеличение производства после вторжения России в Украину.

Поддержка Украины Чехией: детали

МИД Чехии призвал создать международный спецтрибунал по военным преступлениям России. Так министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отреагировал на кровавый террор, устроенный россиянами в городе Изюм на Харьковщине.

Он призвал создать специальный международный трибунал для расследования совершенных преступлений российской армией.

"Россия оставила после себя братские могилы с сотнями расстрелянных и замученных в районе Изюма. В 21 веке такие нападения на гражданское население немыслимы и отвратительны. Мы не должны это упускать из виду. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала, который будет расследовать преступление агрессии", - отметил Липавский.

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