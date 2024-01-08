Артиллерист "Бас" предупреждает, в прошлом "оккупанты-чмобики" уже не такие "смешные" в боях. Они видели кровь, знают как действовать.

Боец известного военного батальона "Волки Да Винчи" с позывным "Бас" утверждает, пехота РФ уже не такая беспомощная: те "оккупанты-чмобики", которые вызвали смех у украинцев, успели повидать кровь. На данный момент они знают, что такое настоящая битва, и знают, как в ней действовать.

По словам артиллериста, Украина должна учитывать соответствующий "прогресс" врага, нельзя воспринимать его легкомысленно.

"Уже даже бомжи и зеки, которые в прошлом году были какие-то там "чмобики", теперь вышколенные бойцы, которые увидели кровь, что такое настоящий бой и как себя в нем вести", - заявил он в интервью ТСН.

Ранее Россия нагребала для штурмов расходный материал из колоний, поэтому об определенной деградации можно было говорить. Но теперь эти "горе-бойцы" выросли. Даже если в боях из 100 оккупантов выжило, условно, 12 - это специалисты, акцентировал "Бас".

И одна из главных опасностей заключается в том, что такие оккупанты не просто знают, как воевать. Они способны тренировать следующих "чмобиков", которые соберет в ряды своей армии Россия.

Также военный обратил внимание на успех "военных рельсов", которые заставила работать на себя враг. Сейчас Россия производит оружие сама, также необходимое покупает у Ирана, Северной Кореи, через Китай. Очевидно, что оккупанты "технологически развиваются". Это понимает не только он, но и другие военные, указал "Бас". "Спросите любого военного, все скажут, насколько они продвинулись в тех же беспилотниках", - заявил "Волк Да Винчи".

Оккупанты задействовали в Украине "режим бульдозера"

7 января начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный прокомментировал оперативную ситуацию на Бахмутском направлении. По его словам, враг там задействовал так называемый "режим бульдозера". Имеется в виду, что РФ начала активнее использовать в боях авиацию и артиллерию. Массированные удары применяют по украинским городам. Таким образом враг хочет стереть с лица земли абсолютно все, как произошло с Бахмутом.

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