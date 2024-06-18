Украинские военные остановили вражеское наступление в Волчанске и взяли оккупантов в окружение, пишет издание.

Сотни российских оккупантов продолжают находиться в окружении на Волчанском химическом заводе из-за плотных обстрелов украинскими планирующими бомбами. Недавно 30 россиян сдались в плен, еще около 400 никуда не могут ни убежать, ни спрятаться, сообщает Forbes.

Отмечается, что в минувшие выходные несколько вражеских батальонов пытались захватить химический завод в центре Волчанска. Город был первой крупной целью северного наступления РФ, которое началось 10 мая и, вероятно, имело целью окончательный захват Харькова. Однако вражеской северной группировке войск, численностью в десятки тысяч солдат, так и не удалось пройти Волчанск.

"Несколько украинских бригад, в том числе элитная 82-я десантно-штурмовая бригада, шли на север, чтобы встретить россиян. Перевооруженные боеприпасами, срочно доставленными из Соединенных Штатов, украинцы сражались с россиянами улица за улицей, здание за зданием - и в конце мая остановили их продвижение", - говорится в материале. Видео дня

Там добавили, что после нескольких недель тяжелых боев в городе, российские командиры сделали смелый шаг и приказали захватить завод, чтобы использовать его как базу для попытки перейти через реку Волчья, которая образует естественное укрепление для украинцев, защищавших южную часть Волчанска. Но Силы обороны помешали вражеским планам и взяли в окружение около четырех сотен оккупантов, которые были на заводе.

"В бой вступила украинская авиация. Истребители МиГ-29 и Су-27 забрасывают на завод высокоточные планирующие бомбы американского или французского производства", - отметил Forbes.

Сами же россияне сравнивают бои в Волчанске с двумя самыми жестокими битвами за все время войны: в Бахмуте и Авдеевке. Тогда российская авиация ежедневно сбрасывала на Авдеевку десятки планирующих бомб, заставляя украинское войско отступить в феврале. Теперь ситуация повторилась, но под "дождем" бомб теперь сидят россияне, отмечает издание.

Как известно, речь идет о планирующих бомбах "Хаммер". Недавно Франция пообещала украинским бойцам 50 таких бомб в месяц, а Соединенные Штаты предоставили Украине вероятно тысячи подобных бомб с выдвижными крыльями, спутниковым наведением и с сотнями килограммов взрывчатки.

"Разбивая сотни российских солдат, которые содрогаются на химическом заводе, украинцы дают россиянам почувствовать вкус их собственных правил игры. Стандартной практикой российской авиации является плановая бомбардировка украинских позиций перед наземной атакой. Теперь настала очередь россиян бояться и прятаться в бетон", - подытожили в материале.

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Как ранее писал УНИАН, россияне попали в ловушку в Волчанске. Сейчас даже украинские военные не могут назвать точное количество оккупантов, которые оказались в окружении на заводе в городе.

"...Несколько дней назад звучали количество в 30-40 оккупантов. Затем 100-200, еще позже в СМИ начали говорить о 400-500 оккупантов. Они постоянно пытаются прорваться с завода. Впрочем, из-за того, что наши бойцы взяли под огневой контроль проходы с завода, им это не удается", - рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый.

Также УНИАН сообщал, что оккупантам не удалось развернуть на самом деле большой плацдарм в Волчанске. По словам военного эксперта Петра Черника, сейчас вражеский плацдарм составляет максимум 10 киломтеров.

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