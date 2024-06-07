По словам чиновника, украинские защитники успешно отбивают все вражеские атаки.

Сейчас ситуация на Волчанском направлении стабилизировалась, а ВСУ успешно отбивают все атаки врага. Об этом заявил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире телеканала "Эспрессо".

"На линии фронта идут бои. Речь идет о линии соприкосновения от Синьковки до Ивановки - Кисловки и далее на населенный пункт Берестовое. Там враг ежедневно осуществляет штурмовые действия. Силы обороны успешно отбивают все действия противника. Враг несет значительные потери, но продолжает упорно идти по тем же направлениям. То есть эти населенные пункты остаются основными направлениями штурмовых действий противника", - отметил чиновник.

Он отметил, что пока угрозы для дальнейшего продвижения россиян по Чугуевскому району и далее на Купянский район нет.

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"Мы внимательно наблюдали за Волчанским направлением. Потому что понимали, что у врага есть возможности пройти мимо Волчанска, выйти к Белому Колодезю, а дальше идет дорога на Купянский район. Это стратегическое направление. То есть была угроза того, что обрезается группировка наших войск. Поэтому, это действительно был опасный участок. Но на Волчанском направлении ситуация стабилизирована, там даже у ВСУ есть успехи", - заверил Канашевич.

Боевые действия на Харьковщине - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты захватили село Ивановку на Харьковщине, пока официальной информации об этом нет.

Также сообщалось, что украинские военные взяли в плен группу российских штурмовиков.

"В ходе молниеносной контратаки морпехов-Белинковцев в Волчанске нашими воинами была взята в плен группа российских штурмовиков. Пополняем обменный фонд, чтобы вернуть наших братьев из российских застенков", - говорится в сообщении 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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