Россияне еще могут пойти в новое наступление, считает Грабский.

Именно на Южном направлении может определиться исход войны России против Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Судьба этой войны решается именно на Южном направлении. От того, как будет развиваться ситуация именно на Южном направлении, зависит исход этой войны. Поэтому противник решает двойную задачу. На сегодняшний день он пытается насытить боевые позиции своими войсками. Это как задача минимум. Как задача максимум сегодняшнего дня – создать постоянное напряжение для того, чтобы с этого направления войска не перебрасывались на Покровско-Кураховское направление", – заявил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Грабского, для поддержки боевых действий в Донецкой области Силы обороны перебрасывали подразделения с Южного направления. Это позволило замедлить продвижение оккупантов.

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В то же время эксперт отметил, что для врага критически важно ликвидировать все успехи украинских защитников и создать предпосылки для продвижения на север.

"То есть, если мы говорим, например, о населенном пункте Каменское, который расположен на берегу бывшего Каховского водохранилища, то через него идет ближайшая дорога на Запорожье. Логично предположить, что противник может воспользоваться этим направлением в том, чтобы развить наступление", – пояснил Грабский.

При этом он не берется прогнозировать, когда может начаться такое наступление оккупационных войск РФ. Сейчас формирования наступательных колонн со стороны противника нет.

Военный эксперт добавил, что для осуществления подобной операции нужно привлекать большое количество войск, поэтому скрыть подготовку россияне физически не смогут.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией, понимая, что сейчас противник проводит то, что когда-то называлось разведкой боем или пытается усовершенствовать, улучшить свои тактические позиции", – констатировал Сергей Грабский.

Война в Украине: это стоит знать

Вечером 31 октября российские оккупанты атаковали Полтаву и Одессу. Ранения получили жители обоих городов. В Одессе под удар попала пожарная часть, пострадали спасатели.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что, по оценке Штатов, в России находится около 10 тысяч военных из КНДР, из них около 8 тысяч – в Курской области.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в ближайшие дни Соединенные Штаты Америки объявят о выделении нового пакета помощи Украине. По его словам, речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике, боеприпасах и другом вооружении.

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