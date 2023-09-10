Генерал Дэвид Петреус заявил, что "самый важный" вопрос заключается в том, рухнет ли оборона врага, когда Украина прорвет основные линии укреплений.

Вашингтону следует прекратить "колебаться" по поводу отправки ракет в Киев, отправить ракеты большой дальности и ускорить доставку истребителей для украинской армии.

Такое заявление сделал один из самых опытных командиров Запада, экс-руководитель Центрального командования США в 2008-2010 годах и бывший директор ЦРУ (2011-2012) генерал Дэвид Петреус, сообщает The Telegraph.

Петреус заявил, что Вашингтону и правительствам других западных стран необходимо "преодолеть" попытки заблокировать Киев от жизненно важной помощи.

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Он сказал, что США должны прекратить сопротивление отправке армейской тактической ракетной системы (Atacms), дальность действия которой составляет почти 200 миль, в то время как другие лидеры должны увеличить свою собственную поддержку.

Его вмешательство произошло в тот момент, когда Украина приблизилась к прорыву трехуровневой оборонительной системы России. Разрыв линий связи и снабжения между российскими войсками на юге и востоке рассматривается как ключевая цель давно объявленного контрнаступления Украины.

Генерал Петреус, который командовал наращиванием американских войск в Ираке в 2007 году, заявил, что Киев может "изменить динамику" войны, если окажется в состоянии перерезать сухопутный мост, который они установили между Крымским полуостровом и другими оккупированными территориями.

Он отметил, что Вашингтон подрывает эти перспективы, колеблясь по поводу некоторых решений, в том числе по "Атаксам", которые могут быть запущены из ракетной системы "Химарс", уже поставленной ВСУ.

"Я надеюсь, что… США предоставят армейскую тактическую ракетную систему, которая удвоит дальность действия по сравнению с тем, что мы предоставили", — сказал генерал Петреус.

"И я надеюсь, что этот самолет также сможет поступить на вооружение раньше, чем прогнозируется", - добавил он, ссылаясь на F-16, обещанные Киеву Данией и Нидерландами с одобрения Вашингтона.

Генерал Петреус также призвал Швецию предоставить свои самолеты Gripen, которые больше подходят для работы на сложных взлетно-посадочных полосах, доступных украинским силам.

Его замечания прозвучали после серии анонимных брифингов американских чиновников, критикующих контрнаступление Украины в последние недели и утверждающих, что Киев не смог применить стандартную тактику НАТО.

Генерал Петреус заявил, что "самый важный" вопрос заключается в том, рухнет ли российская оборона, если Украина окажется в состоянии прорвать основные линии укреплений.

Война в Украине и заявления генерала Петреуса

В феврале 2023 года генерал Петреус спрогнозировал контрнаступление ВСУ. Петреус выразил восхищение Вооруженными силами Украины, за которыми, по его словам, "наблюдать гораздо интереснее" чем за войсками РФ. От отметил, что украинская армия вполне может достичь слаженности и комплексности ведения боевых действий. Это очень важно, чтобы ситуация не переросла в долгую войну на истощение.

В июне 2023 года Петреус заявил, что контрнаступление ВСУ будет "очень впечатляющим", так как атака будет стремительной.

По его словам, Украина располагает инженерными войсками, прорывающими заграждения и разминирующими минные поля, противовоздушной обороной, которая защищает их от российских самолетов, мощной броней от противотанковых ракет, средствами радиоэлектронной борьбы, глушащими радиосети россиян, а также артиллерией и минометами.

Все это, по мнению Петреуса, приведет к тому, что контрнаступление будет стремительным, его кульминация может наступить уже через 72-96 часов после начала, и Россия понесет масштабные потери.

В сентябре 2023 года генерал Петреус назвал сильнейшие тактические преимущества украинской армии в контрнаступлении.

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