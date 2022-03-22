Также Алексей Арестович рассказал о планах вражеских войск.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил феномен Чернобаевки, где украинские военные 8 раз в результате авиаударов уничтожали военную технику и личный состав противника.

Об этом Арестович сказал в эфире информационного телемарафона.

"Они накопили огромную группировку из Крыма на том направлении – там, где Николаев, Одесса. Им желательно, но недостижимо, двигаться через два моста – антоновский мост и мост в Новой Каховке", – отметил он.

По словам Арестовича, там получается очень узкий проход, но оккупантов "огромное количество", и продвигаться вглубь Украины они могут лишь "капиллярным путем".

"И как не прячься в открытой степи, все равно мы находим их чаще, чем им хотелось бы", – добавил он.

Также Арестович отметил, что на Херсонщине, на аэродроме в Чернобаевке российские захватчики накапливают вертолетную группировку.

"А вертолет только в кино может садиться, где хочешь, летать, где хочешь. Нужна вертолетная топографическая привязка и аэродромное обеспечение, поэтому они вынуждены выбирать аэродром. Они играют в "пятнашки", пытаются передвигаться, чтобы не стоять в одном месте, но не могут его не использовать. Там сложился такой узел, и на этот узел прилетают и еще будут прилетать", – пояснил он.

По поводу планов врага Арестович сказал, что Киев остается в списке приоритетных целей российских захватчиков.

"Они идиоты, и приоритет взятия столицы у них останется до самого последнего, пока мы здесь не похороним последнего солдата. Киеву ничего не угрожает. Все эти группировки, которые могли им помочь на юге или на востоке, они продолжают удерживать вокруг Киева. Они продолжают делать ту же глупость – пытаются наступать на нескольких направлениях одновременно с размахом 500-700 км между ними. Это самоубийство. Это большая Чернобаевка. Нет смелого человека, который выйдет и скажет: "Все это не работает, надо делать что-то другое". А из всего остального им осталось убраться отсюда, потому что у них с самого начала не было шанса победить Украину", – считает советник руководителя Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Он уже 8 раз становился мишенью украинских военных.

При этом Чернобаевка стала объектом постоянных мемов, которые использует и сам Арестович.