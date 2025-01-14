Вызовы, с которыми украинская армия сталкивается на территории Курской области, вполне могут быть будущими вызовами для Южной Кореи

Такое мнение в эфире Еспресо высказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев. Он говорит, что удивлен позицией Сеула, поскольку обученные и мотивированные солдаты КНДР, которые получили выучку на войне, могут превратиться в большую угрозу для соседней страны:

"Пока наши сеульские друзья и партнеры занимаются другими внутриполитическими распрями и разборками вместо того, чтобы выделять дополнительные силы и средства для усиления украинского войска. Потому что очевидно, что чем больше северокорейских военных сил будет уничтожено на полях российско-украинской войны, тем меньше угроз перспективы будет испытывать Южная Корея".

Селезнев отметил, что солдат КНДР не стоит недооценивать, поскольку те достаточно быстро адаптируются к современной войне.

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"Сейчас речь идет об 11, возможно 12 тысячах северокорейских военнослужащих, часть из которых мы или покалечили, или вообще уничтожили. Тем не менее, режим Ким Чен Ына готов поставлять дополнительные партии тех самых северокорейских военнослужащих, которые, конечно, могут стать вспомогательными для действий российской армии не только на территории Курской российской области Российской Федерации, но и на других участках фронта", - добавил эксперт.

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