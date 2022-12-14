По словам президента, на этой неделе наблюдается "важный прогресс в вопросе по ПВО".

Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку договоренностей, которые усилят оборонные способности Украины.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"Провел сегодня заседание Ставки. Говорили, в частности, и о защите неба. Постоянно усиливаем нашу противовоздушную и протидронну оборону. И делаем все, чтобы получить для Украины более современные и более мощные системы", - сказал он.

Видео дня

По словам Зеленского, на этой неделе наблюдается "важный прогресс в вопросе по ПВО".

"Готовим договоренности, которые усилят наши оборонные способности и дадут больше оперативных возможностей Украине", - сказал глава государства.

По его словам, Украина также "не уменьшает активности" ради создания специального трибунала по российской агрессии и привлечению всех виновных в ней к справедливой ответственности.

Война в Украине: вооружение для ВСУ

Как сообщал УНИАН, лидеры стран G7 (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) по итогам саммита 12 декабря пообещали Украине предоставить больше систем ПВО.

На сегодня в Украине уже работают немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T и американские системы NASAMS.

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