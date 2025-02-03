По его словам, в войне на истощение сейчас имеет преимущество РФ.

У Украины заканчивается время, без западной помощи ее дальнейшая борьба окажется под огромной угрозой.

Об этом в интервью ntv заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райзнер. По его словам, кадровая проблема украинского войска уже сказалась на линии фронта, а россияне, несмотря на высокие потери, способны вербовать от 30 000 до 35 000 человек ежемесячно:

"Создается впечатление, что на фронте мало что происходит, но на самом деле у Украины заканчивается время. Если США прекратят военную помощь, а европейцы не смогут ее компенсировать, дальнейшая борьба Украины окажется под огромной угрозой. Мы не осознаем, насколько серьезна ситуация".

Украинская армия

Как сообщал УНИАН, ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинское войско начало переход на корпусную систему управления.

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Напомним, что администрации старого и нового президентов Соединенных Штатов Америки выступали за усиление мобилизации в Украине, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте.

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