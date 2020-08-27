СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия на Донбассе

В Донецкой области задокументировано 10 нарушений неподалеку Горловки, на Луганщине - одно нарушение возле Станицы Луганской.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что за сутки зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и одно - в Луганской.

Об этом говорится в отчете миссии от 26 августа.

"Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и одно такое нарушение в Луганской области. В течение предыдущего отчетного периода СММ зафиксировала 6 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного в Луганской области", - отметили в СММ.

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В частности, в Донецкой области нарушения в виде выстрелов из стрелкового оружия задокументированы в районах юго-западнее оккупированной Горловки (неподконтрольна правительству Украины, 39 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области зафиксирован один выстрел из стрелкового оружия возле Станицы Луганской (подконтрольный правительству, 16 км северо-восточнее Луганска).

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода миссия зафиксировала в целом 713 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 100 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса и 9 осветительных ракет, а также 602 очереди и выстрела)", - подчеркивается в отчете.

Перемирие на Донбассе

В начале августа этого года СММ ОБСЕ впервые не зафиксировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе. За сутки ни одного нарушения не было ни в Донецкой, ни в Луганской областях.

За месяц действия нового режима прекращения огня на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения.

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) 22 июля.

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Автор: Виталий Саенко