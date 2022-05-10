По его словам, россияне разгоняют историю, что якобы план проигрывать в Украине был изначально.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о весьма странном плане россиян в Украине и потроллил их.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Телеграмм-канале.

"Риторика русских немного сменилась. Поржете! В общем готовят они разгонять тезисы о том, что, оказывается, это задумка, что они получают везде люлей. Для чего это? Для того, чтобы когда русские будут умирать и отступать, бросать, сгорать, НАТО подумает, что время включиться помогать Украине. И вот тогда российская армия с огромной силой и мощью покажет, что это такое", - говорит Ким.

По его словам, россияне разгоняют такую историю, что якобы план проигрывать был изначально, чтобы втянуть НАТО.

"И только потом мы покажем, какие мы мощные и классные! Боже, яке кончене", - подытожил глава Николаевской ОВА.

Ранее председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в ночь с 8 на 9 мая было гораздо больше прилетов по области, чем обычно.

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