По словам Гайдая, захватчики прикрывают незаконную депортацию детей тем, что им "срочно нужна специальная медицинская помощь".

Российские захватчики массово вывозят детей из Луганской области в Чечню для "патриотического воспитания".

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, подобных случаев депортации подростков на территорию РФ уже более сотни.

По его словам, рашисты прикрывают незаконную депортацию детей тем, что им "срочно нужна специальная медицинская помощь". Так, оккупационная администрация Луганской области отчиталась, что 15 тысяч детей в возрасте от 2 до 17 лет прошли углубленный медосмотр, во время которого якобы выяснилось, что 70% из них нуждаются в помощи.

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Гайдай подчеркнул, что из этих детей воспитывают убийц, которые потом будут убивать украинцев.

"К сожалению, мы все видели даже подростков, которых перевезли в Чечню. Кадыров (глава Чечни Рамзан Кадыров - ред) очень гордился, что у него есть молодое поколение украинцев, которые он лично подготовит. Мы понимаем, для чего он будет этих подростков готовить. Учитывая то, что в 2020-2021 годах наши подразделения СБУ обезвредили диверсионные группы, в которых были ребята 21-22 года, а это был седьмой год войны... То есть этим подросткам в 2014 году было 14-15 лет. Их настолько зомбировали, что они уже в 21 год пошли убивать своих же земляков. Это я к тому, что планирует делать Кадыров с нашими подростками, которых забрали", - отметил Гайдай.

Отметим, еще в ноябре Кадыров в своем Telegram-канале сообщал, что в Чечню "в рамках реализации федеральной программы "Подростки России" прибыли 200 подростков из разных субъектов страны", в том числе из оккупированной Луганской и Донецкой областей. По его словам, с детьми проведут "профилактическую работу с целью военно-патриотического воспитания".

Похищение детей из Украины: что известно

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что по состоянию на начало декабря 2022 года с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации по меньшей мере 2 миллиона 800 тысяч граждан Украины были депортированные или вынуждены уехать в Россию.

В начале осени заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с территории Украины вывезли не менее 557 тысяч детей.

По данным американского Института изучения войны, украинских детей отдают на усыновление у семьи россиян.

В ноябре правозащитная организация Amnesty International уличила Россию в совершении насильственного перемещения, депортации и фильтрации людей.

Отметим, за данным Офиса генпрокурора больше 1296 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 7 декабря 2022 года официальное число убитых рашистами детей в Украине - 443.

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