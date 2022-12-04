Бойцы попали в окружение россиян.

В окружение оккупантов под Бахмутом в Донецкой области, где идут ожесточенные бои, попала группа добровольцев из Грузии, в результате чего ранен грузинский командир, шестеро бойцов погибли.

Об этом на грузинском оппозиционном телеканале "Мтавари" сообщил доброволец Ромео Парулава. Он уточнил, что погибшие служили в 57-й бригаде с марта этого года, прибыв из Грузии в Украину.

"Командир ранен. Остальные ребята вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Идет борьба, чтобы вывести тех, кто остался в живых, и вынести тела наших погибших", – сказал Парулава.

Видео дня

Ситуацию в Бахмуте он описал как "очень сложную", но добавил, что тела погибших бойцов заберут.

Накануне стало известно о гибели под Бахмутом пятерых грузин: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия, Мераба Аладашвили. Еще раньше стало известно о гибели другого добровольца, Джабы Хоперии.

Вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с гибелью добровольцев.

"В эти тяжелые минуты приношу свои соболезнования семьям, друзьям и родственникам всех грузинских бойцов, погибших в Украине", - написала Зурабишвили в Facebook.

По данным портала "Новости-Грузия", на стороне Украины в настоящее время воюют до 1500 грузинских бойцов. Часть из них проживала в Украине до войны, часть – приехала после начала войны как добровольцы.

По состоянию на 4 декабря в боях на стороне Вооруженных Сил Украины погибли 33 грузина.

"Грузинский легион" в войне против России

"Грузинский легион" - один из иностранных добровольческих войск, вставших на защиту Украины в войне с Российской Федерацией. Сейчас его главная задача - уничтожение командных центров и российской логистики. Бойцы "Грузинского легиона", которые воюют на стороне Украины против РФ, считают борьбу Украины своей.

В "Грузинский национальный легион" входят не только грузины. Также среди добровольцев есть много британцев, американцев. Всего в легионе есть представители 32 стран.

Вас также могут заинтересовать новости: