В сети публикуют много снимков возгорания.

Вечером в понедельник, 22 апреля, в оккупированном российскими захватчиками Мариуполе возник масштабный пожар.

Соответствующие фотографии опубликовал в своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Мариуполь. Странные чудеса. НеГром и сразу вдруг что-то загорелось. Под ливнем с градом. Загорелось. Оккупант говорит "не прилет", но вы поняли", - написал он.

Впоследствии он отметил, что сейчас весь Мариуполь наблюдает пожар на левобережье. "Гром, ага. Гром. Ну-ну. Утром будем знать, что там небавовнило", - добавил Андрющенко.

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Мариуполь в оккупации: последние новости

Как известно, российские захватчики захватили Мариуполь весной 2022 года. За это время они разрушили в городе значительную часть домов и инфраструктурных объектов.

Осенью мэр города Вадим Бойченко сообщал, что за время полномасштабной войны россияне могли убить 22 тысячи мирных мариупольцев. Украинцы рассказывали о системе "фильтрации", внедренной в оккупированном городе.

На прошлой неделе Андрющенко сообщал, что в городе прогремели громкие взрывы на металлургическом комбинате имени Ильича. По его данным, в результате удара был поражен российский пункт управления.

Впоследствии советник мэра сообщил, что оккупанты передислоцировали технику - теперь ее оставляют во дворах.

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