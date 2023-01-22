Больше всего такой красивой боевой "птице" радовались пилоты.

На украинском фронте будет работать вертолет, вручную расписанный мастерами петриковской росписи. Разрисовать боевую птицу художников попросили военные.

Как говорится в сюжете ТСН, чтобы создать такую убийственную красоту, провели целую спецоперацию. Трех художников в условиях строгой секретности доставили в место расположения вертолета.

Мастера работали быстро, потому что эта птица в любой момент могла полететь на задание. Наконец получилось настоящее боевое произведение искусства. На вертолете теперь расцветают мальвы и краснеет калина.

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Над вертолетом мастера по петриковской росписи работали двое суток, очень спешили. Такому произведению искусства очень радовались даже генералы, а больше всего - пилоты.

Началась эта история с шутки, когда на арт-терапию в Петриковку приехали военные и сказали, что у них тоже есть что разрисовать - боевой вертолет. А теперь расписанный вертолет уже отправился на задание.

Украинский волонтер создал уникальные спальники для военных

Чтобы бойцам в окопах было теплее, винницкий волонтер Григорий Жовмир сделал мешки с подогревом. Они - из прочной, водонепроницаемой ткани и подогреваются от пауэрбанка. Уже несколько десятков таких спальников - на передовой, а ателье не успевает отшивать новые, чтобы удовлетворить спрос.

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