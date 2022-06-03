По мнению Ковалева, переломный момент в войне уже наступил.

Переломный момент в войне Украины с Россией наступил в боях за Киев, когда враг был отбит. Сейчас для полной победы важно разделить Россию, чтобы не дать ей возможность для агрессии в будущем.

Такое мнение высказал "Апострофу" пресс-офицер 112-й киевской бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Он пояснил, что ВСУ удалось подорвать мотивацию оккупантов, а также настроения внутри российской "партии войны".

"Российская Федерация не рассчитывала на столь долгую и затяжную войну. У них заканчиваются офицеры и кадровые специалисты. Мы видим, как Путин в первые недели войны фактически уничтожил элиту своей армии на Гостомельском аэродроме, куда выбросили десантные войска. Рано или поздно в российской федерации закончатся ракеты, а из-за введенных санкций у них нет возможности собирать новые. Российская Федерация истощается - и слава Богу - но санкции должны быть жестче, чтобы Россия истощалась быстрее", - говорит офицер.

По словам Ковалева, нельзя запускать заморозку конфликта. Сейчас украинским защитникам нужно вооружение для перехода в мощное контрнаступление на востоке и юге страны.

"У нас есть все возможности выгнать оккупантов с нашей территории и даже освободить Крым. Но очень важным условием завершения этой войны должна быть деинтеграция Российской Федерации, потому что в противном случае эта война не будет окончена. Они снова вернутся к попытке оккупации Украины и будут пытаться ядерным оружием шантажировать мир", - резюмировал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что война может быть затяжной, а закончиться якобы должна за столом переговоров.