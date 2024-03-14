Пока нет подтверждения, что в Таганроге во время атаки поврежден А-50.

На сегодня россияне решают вопрос о целесообразности использования дорогостоящего самолета A-50, который предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Эксперт по авиации Валерий Романенко отметил, что после сбития нескольких самолетов А-50 Силами обороны у врага возник вопрос о возможности их замены на другие средства наблюдения. При этом он указал, что на сегодня нет подтверждения о повреждении в Таганроге самолета А-50.

"Давайте смотреть правде в глаза - поврежден был не самолет, а поврежден был цех в котором был самолет. По цеху были три прилета в одной стороне - именно там был самолет не понятно. Потому что в таком цехе могут разместиться три таких самолета", - сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

Романенко отмечает, что у россиян может оставаться на сегодня не более семи самолетов А-50.

"Но тут другая проблема. Если последний самолет был сбит на расстоянии 220 км от линии боевого соприкосновения, то это означает, что маршруты на таком расстоянии для них опасны и нужно их отодвигать глубже в российский тыл - где-то на 300 км, а аппаратура радиолокационная "Шмель", которая установлена на А-50 эффективно действия на расстоянии около 300 км. На большем расстоянии эти самолеты просто не будут видеть", - сообщил эксперт.

По его словам, в такой ситуации не будет смысла использования таких дорогостоящих самолетов и россияне сейчас решают вопрос что с этим делать - продолжать ли их эксплуатацию, рискуя, или для разведки использовать все же беспилотники.

"А-50 воздушное пространство сможет контролировать, но не на большую глубину - у них дальность обнаружения самолета - истребителя где-то примерно 250 км, а если их отодвинуть, то фактически россияне смогут отследить только транспортные самолеты, но они у нас так близко не летают", - подчеркнул Романенко.

Уничтожение А-50 - главные новости

14 января 2024 года Силы обороны сбили российский самолет А-50 в акватории Азовского моря, также был подбит борт Ил-22.

23 февраля стало стало известно, что над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Также было сообщение, что 9 марта украинские дроны в Ростовской области РФ атаковали район Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева, на территории которого ремонтируют самолеты А-50. Тогда в СМИ была информация со ссылкой на источники в украинской разведке, что в результате удара поврежден по меньшей мере один вражеский A-50.

Вас также могут заинтересовать новости: