Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Украина не планирует наступления на Донбассе.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей из-за обострения ситуации на Донбассе. Он отметил, что боевики используют мирное население для эскалации конфликта.

Видеообращение Залужного появилось в Facebook.

"Боевики, поддерживаемые Россией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий. Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных Сил Украины и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мной информацию подтверждают и в ОБСЕ", - заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственным приемлемым для Украины вариант деоккупации людей и территорий - политико-дипломатический.

"Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются... Даже в эти дни, когда боевики совершают многочисленные нарушения режима прекращения огня, мы отвечаем только в случае угрозы жизни личного состава или гражданских жителей. Мы не поддаемся на провокации. Мы не стреляем по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции. Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий - не верьте лжи оккупационной власти! Вас используют для эскалации ситуации с целью решения очередного кровопролития", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, Залужный опроверг сообщения российской пропаганды относительно "диверсий" со стороны Украины в Горловке. По его словам, такая информация вообще не соответствует действительности.

"Мы объективно не сможем опровергать все фейки, которые в геометрической прогрессии в эти напряженные дни сеет вражеская пропаганда, поэтому я призываю всех верить только официальным источникам информации и верить в Вооруженные Силы Украины!",- добавил Залужный.

Обострение на Донбассе: что известно

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены два гражданских лица.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.

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