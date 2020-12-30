Обстоятельства смерти бойца из Винницы уточняются.

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил во вторник, 29 декабря, погиб военнослужащий Вадим Ефременюк из Винницы.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

Обстоятельства смерти бойца 1988 года рождения уточняются.

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"Вадим Ефременюк не был женат, у бойца остались родители, двое братьев и сестра. Дата и место захоронения уточняется", - говорится в сообщении.

Всего за время проведения АТО / ООС на Донбассе погибли 161 житель Винницкой области, умерли от ран и болезней 75 участников боевых действий, без вести пропали - 2.

Ситуация на Донбассе

По данным штаба ООС, в течение 29 декабря пророссийские наемники семь раз нарушили режим тишины: все обстрелы раздавались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В командовании уверяли, что потерь в рядах ВСУ за сутки нет.

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Автор: Юрий Годован