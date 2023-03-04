В результате российских ударов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины 4 ракетных, 10 авиационных ударов и совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В частности, россияне нанесли удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

В результате террористических действий российских захватчиков есть погибшие и раненые среди мирного населения.

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Также в Генштабе отметили, что угроза нанесения Российской Федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские захватчики выпустили более 460 снарядов по мирным населенным пунктам Херсонской области. Только Херсон россияне обстреляли четыре раза, в результате чего были повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие.

Между тем, сегодня в Запорожье прогремели взрывы. Позже стало известно о "прилете" в пригороде. В результате российского удара были повреждены дома.

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские оккупанты ежедневно наносят по территории Украины по 30-40 авиаударов. Однако командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев отмечает, что украинская система противовоздушной обороны сбивает в среднем 80% российских ракет, выпущенных по нашей стране.

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