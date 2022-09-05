Игнат отметил, что эти БПЛА будут обычной целью, которую будут сбивать украинские зенитные ракетные войска.

Воздушные силы Украины имеют большой боевой опыт сбивания дронов, и ударные беспилотники, которые Россия закупила у Ирана, постигнет та же участь, что и остальные БПЛА, которые она применяет.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Эспрессо".

"Это ударные БПЛА, которые несут достаточно много вооружения: нагрузка на этот беспилотник - фактически втрое больше, чем у нашего "Байрактара" (по заявкам производителя). Впрочем, делать предварительные выводы, пока не увидим его в действии, я бы не хотел. Как говорится: нужно пробовать", - пояснил он.

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Игнат отметил, что эти БПЛА будут обычной целью, которую будут сбивать украинские зенитные ракетные войска. "Как это делают сейчас с "Орланами", с "Форпостами" российскими. Единственное, что нужно делать поправку на то, что это современный ударный дрон. Но мы не знаем качество его производства, потому что Иран его производил не совсем честно, из контрабандных частей, потому что страна под санкциями", - рассказал Игнат.

Он отметил, что по некоторой информации, у России будут сотни иранских дронов, но есть сомнения, что там такое большое количество. "Плюс – управление этим дроном – это штука непростая. Экипажам (не менее двух человек - ред.) нужно пройти летную практику, боевое слаживание, научиться наносить удары по наземным целям. Будем надеяться, что он не слишком хорошо сделан, а наши зенитчики будут сбивать их как и все остальные БПЛА врага", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Государственный департамент США подтвердил информацию о том, что Россия получила беспилотники от Ирана.

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