Два БПЛА уничтожены в Херсонской области, а ракета – в Николаевской.

На юге страны Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских беспилотника "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету класса "воздух-поверхность".

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

"4 сентября около 23:00 в Бериславском районе Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Пивдень" было обнаружено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что в небе над Николаевской областью сбита управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенная российским истребителем.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября стало известно, что возле Гуляйполя Запорожской области украинские военные сбили вражеский Ми-28. А над Днепропетровщиной наши зенитчики сбили очередную вражескую ракету.

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