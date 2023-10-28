Силы обороны уничтожили большое количество российской военной техники и ликвидировали сотни оккупантов.

В течение суток на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали 529 российских захватчиков и 36 единиц военной техники противника. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 15 атак врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1256 огневых задач. Общие потери врага составили 529 человек. Один оккупант сдался в плен", - говорится в сообщении.

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Также в пресс-центре проинформировали, что Силами обороны уничтожено 36 единиц военной техники. В частности, семь танков, девять ББМ, одна артиллерийская система, 11 БПЛА, одна единица специальной техники, один зенитный ракетный комплекс "ТОР". Также уничтожен один склад боеприпасов врага.

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Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 28 октября, ориентировочно составили 298 тыс. 420 человек.

Также ВСУ уничтожили 22 вражеских танка, 23 боевые бронированные машины, 18 артиллерийских систем, два средства ПВО, девять БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты.

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