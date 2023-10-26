Противник потерял, в частности, зенитно-ракетный комплекс.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины уничтожили 2 российских миномета "Тюльпан", зенитно-ракетный комплекс "Тор" и 460 российских оккупантов.

Об этом говорится в оперативной информации от Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в соцсети Facebook. В частности, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии из состава Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в течение суток выполнили 1056 огневых задач. Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

"Общие потери врага составили 460 человек", - говорится в сводке. Украинским защитникам удалось уничтожить 2 российских самоходных миномета 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм, которые предназначены для поражения укрепленных фортификационных сооружений.

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Также сказано, что уничтожено 49 единиц военной техники. Всего захватчики потеряли 10 артиллерийских систем, 9 боевых машин пехоты, 9 беспилотников, 6 автомобилей и одну единицу специальной техники. Оккупанты безвозвратно потеряли еще 13 танков.

Силы обороны Украины уничтожили одно средство ПВО, а именно ЗРК "Тор", а также 3 склада боеприпасов врага. В то же время на Таврическом направлении враг нанес 16 авиаударов, провел 47 боевых столкновений и совершил 763 артобстрела.

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Как сообщал УНИАН, 23 октября во временно оккупированном Бердянске движение сопротивления взорвало автомобиль с четырьмя сотрудниками российской ФСБ.

Утром 26 октября Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений с российскими захватчиками. Самыми горячими были Марьинское и Авдеевское направления. Позже в Генштабе сообщили, что за сутки были уничтоженные 810 российских захватчиков, и теперь потери России на сегодня в Украине составляют примерно 297 тыс. 120 человек.

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