Враг также несколько уменьшил применение авиации на этом направлении.

Сейчас на Таврическом направлении несколько снизилась активность боевых действий. Несмотря на это россияне пытаются вести локальные контратаки, однако эти попытки безуспешны.

"В районе Верхового враг пытался контратаковать, в районе Старомайорского. Продолжает свои попытки безуспешные в районе Марьинки. Возле Авдеевки в настоящее время мы врага успокоили", - сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Штупун подчеркнул, что во время этих контратак россияне теряют значительное количество техники и личного состава.

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По его словам, враг также несколько уменьшил и применение авиации на этом направлении. Представитель пресс-центра видит несколько причин, по которым россияне прибегают к таким действиям. Первая из них - уменьшение количества боеприпасов, склады с которыми активно уничтожают украинские военные.

"Или что-то они задумали и концентрируют силы для чего-то более подлого", - сказал он.

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток на Таврическом направлении российские захватчики понесли значительные потери. В частности, Силам обороны Украины удалось ликвидировать 58 оккупантов, ранить еще 177, а троих - взять в плен. Кроме того, украинские военные уничтожили 23 единицы военной техники противника.

Как рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, за сутки на южном участке фронта украинские военные ликвидировали более 40 оккупантов и около 15 единиц российской техники и вооружения. Среди потерянного - танки, пушки, автомобильная техника, станции радиоэлектронной борьбы, пункт наблюдения россиян и прочее.

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