Из новейшего вооружения враг чаще стал применять барражирующие боеприпасы "Ланцет".

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, какую технику сейчас используют российские оккупанты на восточном направлении фронта.

"На Лимано-Купянском направлении враг начал больше использовать бронетехнику. Как правило, это стандартная советская или российская техника БМП-3, БМП-2. Очевидно в них нехватка (техники – УНИАН), поэтому появляются и БМП-1, также танки Т-72", - сообщил он в эфире информационного телемарафона.

По его словам, из новейшего вооружения у врага появились барражирующие боеприпасы "Ланцет", которые они раньше массово не использовали, но у них теперь появилась такая возможность. Однако украинские военнослужащие отрабатывают способы уничтожения этих средств поражения.

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Потери России в войне

Российская Федерация по состоянию на 21 марта потеряла в войне в Украине 3 552 танка, 6 879 боевых бронированных машин, 2 586 артсистем, 5 428 автомобилей и автоцистерн.

За минувшие сутки украинские пилоты 12 раз ударили по скоплению оккупантов и их техники.

На Запорожском направлении между Силами обороны и оккупантами состоялся бой, в результате которого ВСУ уничтожили 24 единицы техники врага.

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