Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, какую технику сейчас используют российские оккупанты на восточном направлении фронта.
"На Лимано-Купянском направлении враг начал больше использовать бронетехнику. Как правило, это стандартная советская или российская техника БМП-3, БМП-2. Очевидно в них нехватка (техники – УНИАН), поэтому появляются и БМП-1, также танки Т-72", - сообщил он в эфире информационного телемарафона.
По его словам, из новейшего вооружения у врага появились барражирующие боеприпасы "Ланцет", которые они раньше массово не использовали, но у них теперь появилась такая возможность. Однако украинские военнослужащие отрабатывают способы уничтожения этих средств поражения.
Потери России в войне
Российская Федерация по состоянию на 21 марта потеряла в войне в Украине 3 552 танка, 6 879 боевых бронированных машин, 2 586 артсистем, 5 428 автомобилей и автоцистерн.
За минувшие сутки украинские пилоты 12 раз ударили по скоплению оккупантов и их техники.
На Запорожском направлении между Силами обороны и оккупантами состоялся бой, в результате которого ВСУ уничтожили 24 единицы техники врага.