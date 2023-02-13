Представитель Воздушных сил объяснил, с какой целью РФ запускает эти дроны.

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал вчерашний вечерний пролет разведывательных российских беспилотников на востоке Украины.

В эфире "Сніданку з 1+1" он подчеркнул, что противник постоянно будет запускать такие БПЛА, потому что без разведки трудно вести какие-то боевые действия.

"Россия будет использовать их всегда с разной целью: для определения позиций наших вооруженных сил, определение средств ПВО, а особенно для нанесения ударов артиллерией", — пояснил Игнат.

Поэтому очень важно для защитников Украины сбивать все эти разведывательные средства. Также спикер ВС ВСУ отметил, что вчера ряд Телеграмм-каналов распространил недостоверную информацию, что это Россия запустила иранские дроны-камикадзе.

Воздушная тревога в Днепропетровской области вечером 12 февраля

12 февраля вечером на Днепропетровщине была объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что причина - запуск Россией дронов-камикадзе.

Позже в Командовании Воздушных сил сообщили, что информация о применении противником "Шахедов" вечером 12 февраля на Днепропетровщине не соответствует действительности. "Враг использовал разведывательный БпЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями", — говорилось в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: