С первых дней Курской операции противник в населенном пункте фактически находился в оперативном окружении.

Уже больше месяца продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ. И длительное время российские войска находятся в окружении в одном из населенных пунктов Курской области, сообщает DeepState.

"В Кремяном кацапы находятся в окружении уже определенное время. С первых дней Курской операции противник в населенном пункте фактически находился в оперативном окружении. За последнее время удалось полностью окружить группировку в селе, но периодически происходят успешные попытки прорваться к окружающим (вероятно, имелось в виду "окруженным", – ред.) на ВВТ с БК и едой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщения о зачистке Кремяного звучали уже не раз, "но враг до сих пор там".

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"В первые дни из-за лжи кого-то из пехоты, пид**ы в упор расстреляли ББМ командира одного из батальонов. С одной стороны зачистка заберет много сил и ресурсов, с другой противник там зажат и ведет в основном оборонительные действия", – добавили в DeepState.

Операция Сил обороны Украины в Курской области РФ

Из-за операции украинских сил на Курщине российские оккупанты вынуждены перебрасывать свои силы из Украины под Курск. Эта операция даст возможность ВСУ замедлить и истощить наступление российских оккупантов, а также убедить Запад снять ограничения на ракетные удары по территории РФ, говорит генерал-майор армии США в отставке, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Гордон Дэвис-младший.

В то же время военный аналитик Роман Погорелый утверждает, что сейчас в Курской области наблюдается равноценность успехов как украинской, так и вражеской армии.

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