29 июля так называемый "разведчик ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность псевдоспецслужбы так называемой "ЛНР" на подконтрольной Киеву территории.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, были разоблачены агенты, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.

Согласно сообщению, СБУ удалось выйти на злоумышленника, занимавшегося вербовкой украинцев в прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году. Осенью этого же года он получил паспорт псевдореспубликы, а за год ‒ и паспорт гражданина РФ.

"По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, которое находится на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 29 июля так называемый разведчик "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов – раскрыть.

Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов "псевдоспецслужбы".

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Автор: Дмитрий Захаров