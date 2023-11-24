В Украине создадут "Армию роботов" и "Армию РЭБ" (радиоэлектронной борьбы).
"Скоро запустим "Армию роботов", "Армию РЭБ". Мы будем опираться на нашу идеологию - открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали различные продукты, умеют масштабировать продукты", - сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время включения на ForbesTech-2023
По словам главы Минцифры, важно не только предлагать инновационные разработки, но и уметь их масштабировать.
Разработки Украины и "Армия дронов"
Недавно Федоров рассказывал, что в Украине разработали устойчивый к российскому РЕБу ударный дрон Backfire.
Как ранее писал УНИАН, Украина выпускает десятки тысяч дронов в месяц. На фоне рыночной конкуренции сейчас появляется множество компаний, занимающихся оборонным производство.
Также сообщалось, что на фронт отправляют почти 2 тысячи БПЛА с искусственным интеллектом по программе "армия дронов".
В течение месяца-с 4 сентября по 2 октября - "Армия дронов" поразила 136 танков, 270 артиллерийских систем, включая САУ. Всего за месяц количество пораженной техники достигло 793 единиц. Также было поражено более 340 единиц личного состава.