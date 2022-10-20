У людей после вражеских обстрелов обострились хронические болезни, в частности горожане жалуются на проблемы с сердцем.

В Мариуполе оккупанты открыли большой морг, в городе сверхвысокая смертность.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Оккупанты открыли в Мариуполе огромный морг. В городе сверхвысокое количество смертей. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в больницы и восстановления нормальной жизни, оккупанты построили морг площадью около 7 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это вызвано повышенной смертностью среди населения.

В частности, у людей после вражеских обстрелов обострились хронические болезни, в частности горожане жалуются на проблемы с сердцем.

"Люди просто не выдерживают", - добавили в горсовете.

Ситуация в Мариуполе - что известно

С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых прятались мирные люди.

По данным премьер-министра Дениса Шмигаля, в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в Мариуполе остается более 100 тысяч жителей. В большей части города нет воды и света, отопительный сезон не смогут начать. Кроме того, 20 октября он сообщил, что россияне планируют мобилизовать до 10 тысяч местных жителей.

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