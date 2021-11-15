Гармаш считает, что повода для паники сейчас нет.

России сейчас крайне невыгодно нападать на Украину, считает представитель отечественной делегации на минских переговорах, журналист Сергей Гармаш.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24", комментируя миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС и ситуацию на Донбассе.

"Я пытался анализировать весь этот разнобой данных. Я не нашел ни одного аргумента, чтобы Путину было выгодно начать сейчас активную серьезную военную кампанию против Украины. Я считаю, то, что мы сейчас наблюдаем, - и мигрантский кризис, и заявления о концентрации российских войск, - это преувеличение с обеих сторон. Мне кажется, Путин действительно нагнетает ситуацию и на Донбассе, и на наших границах, чтобы решить свою главную на сегодня проблему - энергетическую. Чтобы поскорее запустить "Северный поток-2", - сказал он.

Гармаш связал происходящее с "Северным потоком-2". По его словам, миграционный кризис спровоцировали на границах со странами, которые больше всего мешают запуску газопровода.

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По словам Гармаша, происходящие события связаны с "Северным потоком-2" - газопроводом, который Россия построила в обход Украины. Речь идет о Польше и балтийских странах.

"Поэтому мне кажется, все, что нагнетается, - это попытка России заставить Запад считаться с ней, играть мускулами - то, что обычно Путин делает, угрожает фактически. А наши партнеры на Западе, которые также не заинтересованы в запуске "Северного потока" - американцы, британцы, - они очень грамотно использовали ситуацию, чтобы начать собственную игру и ослабить шансы России по запуску "Северного потока-2", - считает журналист.

Он добавил, что ошибки РФ будут ей дорого стоить.

"Мы имеем право готовить оружие, но имеем право оставаться спокойными, использовать эту ситуацию и не паниковать. Я не вижу повода для паники", - резюмировал Гармаш.

Обострение на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещениями российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Автор: Юрий Годован