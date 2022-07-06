Еще один оккупационный танк больше не будет разрушать нашу страну.

Вооруженные силы Украины продолжают процесс "демилитаризации" российских вояк и их техники. Например, на Донбассе у оккупантов стало меньше тяжелой бронетехники.

Результат фатального удара по российскому танку опубликовали на фейсбук-странице ОК "Север".

На кадрах видно, как башня танка противника отлетает далеко в сторону после того, как взорвался боекомплект россиян.

"Где-то в степях Донбасса вражеский танк встретился с воинами ВСУ и от радости ему "сорвало башню". Вот такая короткая сказочка", – говорится в подписи к видео.

Как сообщал УНИАН, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что уход ВСУ из Лисичанска – это вопрос правильного возвращения Донбасса. Сегодня противник имеет преимущество в дальнобойной артиллерии, а война идет по принципу артиллерийской дуэли.

Напомним, 3 апреля стало известно, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма, а нужны ресурсы.

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