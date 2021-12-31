Россия может нанести авиаудары по Украине или начать полномасштабное вторжение, считают американские аналитики.

Существуют два наиболее вероятных сценария возможного военного вторжения России в Украину.

Издание Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков описало их детально.

Первый вариант — точечные авиаудары.

Как считает Дара Массикот, исследователь американской НКО RAND, Россия может нанести удары с воздуха по украинским военным и инфраструктурным объектам.

По словам Массикот, в таком случае могут быть задействованы крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО "сложно будет справиться". Кроме того, Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы.

Эксперт отметила, что последствия такого нападения будут "разрушительными" для украинских ВС.

Второй сценарий — полномасштабное вторжение в Украину.

Аналитики считают такой вариант менее вероятным, потому что для его осуществления России понадобится больше военных, многие из которых в результате могут погибнуть.

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По мнению Роба Ли из Института исследований внешней политики в Филадельфии, масштаб предполагаемого нападения будет зависеть от того, как скоро Украина признает свое поражение.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря президенты России и США провели очередной телефонный разговор. Он длился 50 минут и касался преимущественно ситуации вокруг границ Украины.

Как рассказали в Белом доме, Байден призвал Путина к деэскалации ситуации, а также пригрозил последствиями в случае российского вторжения в Украину.

Кроме того, Путин и Байден договорились продолжить диалог, но уже в следующем году.

Обострение на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

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