В Кремле считают, что президент Байден готов продолжить диалог с Путиным.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны.

Об этом пишет издание ТАСС, ссылаясь на слова помощника Путина Юрия Ушакова.

"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть", - сказал он.

По словам помощника Путина, "Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре".

Также сообщается Байден заверил Путина, что США не собираются размещать в Украине ударные наступательные вооружения.

"Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, - президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", - заявил Ушаков.

По словам представителя Кремля, президенты США и России в ходе разговора говорили о гарантиях безопасности, а вопросы двусторонней повестки не затрагивались.

По словам Ушакова, Путин указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных "беспрецедентных санкций".

"Американцы говорили, что для них неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, они на это делают акцент", - добавил Ушаков.

В Кремле считают, что президент Байден готов продолжить диалог с Путиным.

"Очень субстантивно поговорили, практически все основные темы были затронуты", - добавил Ушаков.

Читайте такжеПереговоры Байдена и Путина: в Белом доме рассказали о результатах

Как сообщал УНИАН, 7 декабря с помощью закрытого канала видеосвязи состоялись переговоры президентов США и РФ. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о серьезных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

После переговоров советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспективы вступления Украины в НАТО. Также Салливан заявил, что США окажут Украине дополнительную оборонную помощь.

9 декабря состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского. По итогам разговора в Белом доме заявили, что Байден поддержал принцип "не согласовывать никаких решений и не проводить обсуждений об Украине без участия самой Украины".

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от ведения любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

Дипломаты США и России 10 января в Женеве проведут переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности в отношении Украины.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, 13 января должна пройти многосторонняя встреча в рамках ОБСЕ.