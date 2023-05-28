Беспилотник взорвался вскоре после обнаружения.

В Красноармейском районе Краснодарского края России упал и взорвался беспилотник, пишут российские Telegram-каналы Shot и Baza.

Сообщается, что дрон обнаружили во время работ на поле сельхозкомпании ООО "Кубрис" утром 28 мая. Вскоре после обнаружения беспилотник взорвался.

"Спустя час, когда на место обнаружения беспилотника уже начали съезжаться сотрудники полиции и спецслужб, дрон взорвался. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал", – пишет Baza.

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Примечательно, что от поля расположенного вблизи станицы Полтавской, где упал дрон, до линии фронта – почти 300 километров.

Инциденты на Кубани - что сообщалось

В марте сообщалось о взрывах в районе высшего военного авиационного училища в Краснодарском крае.

В начале месяца Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, который обеспечивает топливом Черноморский флот страны-агрессора, дважды был атакован – 4 и 5 мая.

На этой неделе Краснодарский край также был атакован дважды. 26 мая беспилотники атаковали сам Краснодар, в ночь на 28 мая – Ильский НПЗ.

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