В МЧС заявили, что пожар произошел в поле.

В российском Краснодаре 3 марта произошел пожар, перед этим местные жители слышали громкие взрывы.

Днем в соцсетях появились соответствующие фотографии. Сообщалось, что пожар начался на территории высшего военного авиационного училища летчиков имени А. К. Серова. Администрация Краснодара в Telegram сообщила, что на единую дежурно-диспетчерскую службу сообщений о происшествиях не поступало. "Предположительно, "хлопок" - переход самолета в сверхзвуковую скорость", - говорится в сообщении.

Тем временем в МЧС сначала сказали изданию "Блокнот Краснадара", что направляются на ликвидацию возгорания в поле, однако позже заявили, что "зона возгорания находится в зоне ответственности другого ведомства".

Видео дня

В училище имени А. К. Серова заявили, что на территории учреждения, аэродрома и прилегающих землях не было ни пожара, ни взрывов.

Взрывы и пожары в России

Как известно, после начала полномасштабной войны жители России неоднократно сообщали о "хлопках" и взрывах на территории РФ.

В декабре Россия обвинила Украину в атаке на аэродромы под Рязанью и в Энгельсе. Тогда сообщалось о повреждении 2 Ту-95.

В том же месяце произошел пожар на аэродроме в Курске и на заводе "Звезда" в Санкт-Петербурге.

Также недавно сообщалось о громких взрывах и пожаре на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края.

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