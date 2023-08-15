По словам секретаря СНБО, Украина обязательно одержит победу и вернет под контроль свои территории.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, возможна ли после окончание войны автономия демилитаризованного Донбасса с гарантиями ООН и украинским суверенитетом.

В интервью итальянскому изданию "La Repubblica" он заявил, что Украине было достаточно и автономии полуострова Крым.

"Помните, что было в Будапештском меморандуме? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безусловное возвращение под контроль украинской власти всех оккупированных территорий включая Донецк и Луганск", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Также у Данилов сказал, что "аренда" украинского Крыма невозможна, поскольку очень скоро Россия захочет стать собственником.

"Они уже были нашими арендаторами: очень скоро они потребуют стать владельцами того, что они арендуют", - пояснил он.

Секретарь СНБО убежден, что Украина одержит победу в войне, а страна-агрессор потерпит поражение на нашей земле.

Война в Украине - прогнозы экспертов

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что официальная российская власть нереалистично оценивает российские перспективы в захватнической войне против Украины. По его словам, Украина принудит Россию к соблюдению норм международного права.

В ОП убеждены, что есть только два сценария того, что может быть дальше. Первый предполагает победу Украины. Однако, если Россия не проиграет в войне против Украины, мир ждет глобальная дестабилизация и попытки Москвы уничтожить демократию. Тогда Украину ждет очередная линия разграничения, очередные договоренности в формате "Минск 3.0" и подготовка к следующему этапу войны.

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