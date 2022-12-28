Сергей Згурец видит корреляцию между успешностью наступлений ВСУ и объемами военной помощи от НАТО.

Война может растянуться на 2-3 года, потому что Россия хочет заморозить конфликт и имеет для этого определенные ресурсы.

Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо". Он считает, что следующий год станет решающим в войне.

"Потенциал Украины для продолжения наступательных действий зависит от регулярности и надежности военной помощи от наших партнеров. Поскольку эта помощь влияет на накопление украинских резервов. Сейчас мы находимся в таком состоянии, когда Украина и противник накапливают силы для дальнейших боевых действий", - сказал Згурец.

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Эксперт видит корреляцию между успешностью наступлений ВСУ и объемами военной помощи от НАТО.

"Я не исключаю того, что боевые действия могут продолжаться по меньшей мере 2-3 года. Ведь в России еще остаются немалые ресурсы в военной технике. Поэтому Россия может с меньшими темпами эффективности затягивать боевые действия. Однако такой сценарий развития событий не единственный. По моему мнению, следующий год станет достаточно важным в этой войне. И для нас успешность наступательных действий в 2023 году будет зависеть от помощи союзников", - добавил Згурец.

Интересные прогнозы по завершению украинско-российской войны

Руководитель ГУР МОУ генерал-майор Кирилл Буданов уверен, что Россию ждет распад. "От России отсоединятся определенные регионы...Москва будет выплачивать репарации нам, как только режим падет, все это посыплется", - говорит глава ГУР.

В ОПУ отметили, что совсем скоро россияне будут мародерить на своей собственной территории, потому что РФ рухнет в эпоху хаоса.