Аналитики отмечают, что Россия на самом деле не предлагает вести переговоры с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выдал очередную порцию заявлений о желании "денацифицировать" и "демилитаризовать" Украину. Глава МИД также посетовал, что Запад продолжает поддерживать Украину в войне.

Такие заявления Лаврова свидетельствуют о возможных намерениях РФ подтолкнуть международное сообщество к переговорам на условиях Москвы, считают аналитики Института изучения войны.

По его словам, Кремль якобы будет продолжать искать военного решения войны до тех пор, "пока украинское правительство не капитулирует перед требованиями России". Эксперты поясняют, что требования РФ по "демилитаризации" направлены на то, чтобы лишить Украину возможности противостоять российской агрессии, а заявления о "денацификации" свидетельствуют о желании сменить власть в Украине.

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Кроме того, по мнению Лаврова Украина и ее партнеры "должны признать" захват Россией оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. При этом всю ответственность за войну он, традиционно, возложил на Украину и США.

"Призыв Лаврова к военному урегулированию войны в Украине, который позволит достичь первоначальных военных целей России, следует за намеренно расплывчатыми заявлениями президента России Владимира Путина о том, что Россия открыта для переговоров", – отмечают аналитики.

Они уверены, что слова Путина на самом деле не были предложением вести переговоры с Украиной, поскольку он не ставил серьезных условий для переговоров. По оценке ISW, Россия продолжит концентрировать свое недовольство на Западе, отвергать суверенитет Украины и пытаться заставить Запад надавить на Украину для переговоров. При этом, российское руководство хочет вести переговоры с западными официальными лицами и лишить украинскую власть права принять в них участие.

"Кремль обычно подчеркивает свое недовольство Западом по поводу войны в Украине, а не недовольство самой Украиной, чтобы извлечь выгоду из стремления Запада к переговорам и создать динамику, в которой западные официальные лица чувствуют себя вынужденными идти на предупредительные уступки, чтобы заманить Россию за стол переговоров", – объяснили аналитики.

Война в Украине: переговоры

Как ранее сообщал УНИАН, Путин заявил, что не отказывается от переговоров. Москва якобы готова обсуждать "приемлемые развязки" войны в Украине. В офисе Зеленского уже ответили, что Россия просто пытается избежать ответственности.

В ISW также отмечали, что Путин не готов к миру, а пытается снять с себя ответственность за затяжную войну. Он рассматривает Украину как нелегитимное государство, а Зеленского – как несамостоятельного игрока.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Марк Хертлинг подчеркнул, что чиновники страны-агрессора не умеют договариваться по мелочам, а потому переговоры невозможны.

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