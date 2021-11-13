БПЛА будут применять для защиты независимости страны, отметил министр обороны.

В следующем году Украина дополнительно приобретет беспилотники Bayraktar для нужд Вооруженных Сил.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил, сообщили в Минобороны.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для оснащения Bayraktar. Мы еще дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины. Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе, в соответствии с 51 статьей Устава ООН", - отметил он.

Читайте такжеУкраина будет поставлять турецкой компании "Baykar Makina" двигатели для беспилотников

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению ударного дрона в случае провокационных действий со стороны вооруженных формирований России.

"Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, разрабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы", - сказал Залужный.

Как сообщал УНИАН, 26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, еще один ранен. Украинские военные впервые против артиллерии российских наемников вынуждены были применить беспилотник Bayraktar.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что в нашем государстве могут начать собственное производство беспилотников Bayraktar - таких, которые раньше закупили в Турции. Также есть планы открытия центра развития и ремонта этих беспилотных летальных аппаратов. Это предусмотрено меморандумом между отечественным Минобороны и компанией Baykar.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Леся Лещенко