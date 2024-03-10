Партизаны отмечают, что в Симферополе все чаще можно увидеть машины, перевозящие погибших военных, с табличками "Груз-200".

Активисты партизанского движения АТЕШ рассказали о перемещениях мобильных крематориев в Симферополе.

Как отмечается в сообщении в Телеграм-канале движения, в Симферополе все чаще можно увидеть машины, перевозящие погибших военных, с табличками "Груз-200". Кроме того, активисты зафиксировали и перемещение передвижных крематориев - на ул. 60 лет Октября, а также на проспекте Вернадского.

"Потери российской армии уже длительное время, достигают пиковых значений. Основной причиной являются знаменитые "мясные штурмы". Уже давно очевидно, что властям и командованию абсолютно плевать на количество жертв. Цифры они всегда занижают. Для этого используют разные способы, и мобильные крематории - один из основных. Нет тела, нет дела", - отечают в АТЕШ.

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Работа партизан - что известно

В АТЕШ рассказали. что "кадыровцев" втихую снимают со штурмов для разграбления шахты "Бутовка", расположенной в Донецкой области. Воровством меди занимается подразделение "Ахмат-Восток".

Также ранее агенты движения АТЕШ рассказали, что оккупанты активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации. Оттуда они привлекаются для боевых заданий.

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