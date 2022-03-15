Двое погибших были братьями-близнецами.

В селе Мохнатин, что в Черниговской области, трое местных подростков стали невинными жертвами российской агрессии.

Об этом рассказал руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина, передает "Суспільне".

Двое погибших были братьями-близнецами. Третий погибший – 19-летний юноша, ему оторвали ногу. Сообщение о совершении преступления поступило 14 марта по обеду.

"Согласно показаниям обратившегося по этому поводу гражданина проезжала колонна военной техники РФ: 7 бензовозов, 3 КамАЗа с боеприпасами в сопровождении БМП. Шли местные жители, их расстреляли из БМП", – рассказал Василиса.

Прокуратура открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Тем временем на Северском направлении российские войска пытаются нарастить группировку и организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Сейчас проходят переговоры украинской и российской сторон относительно войны РФ против Украины. Коммуникация тяжело, но идет, прокомментировал Подоляк.

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