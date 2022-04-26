С этой целью российские солдаты воруют и удерживают в плену мальчиков и девочек.

В Рубежном российские оккупанты похищают детей и используют для шантажа. Враги заставляют матерей разведывать позиции Вооруженных сил Украины, угрожая расстрелять их сыновей и дочерей.

Информацией об этом поделился глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в личном Telegram-канале.

"Рашисты воруют детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных под эгидой того, что им нужна гуманитарная помощь, брать какие-то гуманитарные наборы или просто продукты и потом возвращаться назад, и рассказывать им, как обустроены позиции украинских защитников", — сообщил Гайдай.

Глава Луганской ОВА также рассказал о позиционных боях в Рубежном. ВСУ успешно отбивают атаки врага и не дают ему продвинуться вглубь. Именно поэтому оккупанты начали шантажировать мирных украинских матерей, чтобы получить важные данные, а затем использовать их при планировании наступления.

Напомним, оккупанты продолжают систематически обстреливать Луганскую область. За прошедшие сутки враг совершил 17 ударов по населенным пунктам региона. Сильнее всего пострадали Лисичанск, Попасная и Горская община.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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