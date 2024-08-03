Его подразделения потеряли часть территории на Луганщине.

В России арестовали бывшего заместителя командира по тылу 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Московского военного округа полковника Дмитрия Пешкова. Его обвинили в хищении продовольственных пайков, хотя сам военный свою вину не признал.

Аналитики ISW убеждены, что этот инцидент является частью целенаправленных усилий Кремля по устранению высокопоставленных чиновников из министерства обороны.

По мнению экспертов, на самом деле это может быть наказанием командиров за неудачи их подразделений или для того, чтобы удерживать в рядах оккупационной армии лояльных и послушных офицеров.

Видео дня

Отмечается, что подразделения 144-й мотострелковой дивизии проводят наступательные операции в районе населенных пунктов Терны и Невское в Луганской области с ограниченным успехом. При этом они недавно потеряли часть территории из-за ограниченных контратак Вооруженных сил Украины в этом районе.

Аресты в Минобороны РФ

Как известно, после отставки министра обороны Сергея Шойгу в России произошло громкие задержания высокопоставленных военных.

В частности, задержали бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Минобороны Вадима Шамарина и экс-командующего 58-й армии Ивана Попова.

Недавно по делу о коррупции задержали бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

Вас также могут заинтересовать новости: